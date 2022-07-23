İşte Ayasofya’nın ibadete açılışının 2. yılına özel belgeselin ön gösterimi!

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismini alan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açıldı.





AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILIŞININ 2. YILINA ÖZEL BELGESEL

İstanbul Valiliği ise Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 2. yılına özel "Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya" isimli bir belgesel hazırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu belgeselin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaşıp "24Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz" şeklinde belgeselin 1.5 dakikasını paylaştı.





ÖZEL GÖRÜNTÜLER, UZMAN İSİMLER VE ZİYARETÇİLER BELGESELDE!

Belgeselde, Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklar ve sonrasında yaşananlara dair çok özel görüntüler bulunduğu gibi alanında uzman isimlerle yapılan söyleşilere de yer veriliyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi de röportajları belgeselde yer alanlardan. Ayrıca Ayasofya'yı ziyarete gelen vatandaşların duygu ve düşüncelerini de belgeselde yer verilirken, ön gösterimde bir ziyaretçinin "Allah'a çok şükür. Yarabbim, bu günleri bize gösterdi" dediği görülüyor.



"AYASOFYA BİR İNCİ GİBİ GÜZEL, EŞİ BULUNMAYAN BİR YAPI!"

İşte "Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya" belgesinden çok özel görüntüler ve bazı kesitler:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Dile kolay 86 yıl özlem, o bitmişti. Ezanlar okundu, o gün İstanbul semalarında ezan bir başka okunuyordu"

Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi: "Ayasofya bir inci gibi güzel eşi bulunmayan bir yapı!" Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam âlemine büyük bir hediyesi ve büyük bir müjdesi oldu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Oltaylı: "Eski dünyaya bu binaya bu mabede sahip olmak herkesin hayali. 1204 tahribatından sonra burada böyle bir tahribat artık olmadı. Çünkü 1453 buna müsaade etmedi."



