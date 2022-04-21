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Giriş Tarihi: 22.4.2022

İşte dünyanın en yaşlı köpeği

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İşte dünyanın en yaşlı köpeği

21 yaşındaki “TobyKeith” adlı chihuahua cinsi bir köpek, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği oldu. TobyKeith’in rekoru Guinness tarafından tescillendi

Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği açıklandı. 21 yıl 66 günlük "TobyKeith" adlı chihuahua cinsi köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanını aldı. 16 Mart'taki başvuru tarihiyle kayda geçen köpek, 9 Şubat 2001'de dünyaya geldi. Gisela Shore, köpeği henüz yavru iken barınaktan sahiplendi. Köpeği sahiplenmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Shore ve çevresi, TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olup olmadığını merak etmeye başladı.

GENETİK, BESLENME VE SEVGİ
Gisela Shore, chihuahua cinsi köpeklerin ortalama yaşam süresinin 12-18 yıl olması nedeniyle Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu. Böylece, TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olduğu tespit edildi. Shore, köpeğinin iyi yaşlanmasının sırlarının, genetik, sağlıklı beslenme ve sevgi dolu bir ev olduğunu belirtti. Shore, "Küçük oğlumun böyle bir dönüm noktasına ulaştığı düşüncesi harika, heyecanlandım" dedi. Guinness'e göre, kayıtlara geçen en yaşlı köpek, 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı köpeğiydi.

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İşte dünyanın en yaşlı köpeği
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