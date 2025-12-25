İşte dürüst esnaf

Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana gitti. Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi. Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 Euro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı. Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 Euro verdiklerini söyledi. Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 Euro'sunu hesaba göndermesini istedi.

Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 Euro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi. Aytekin, "50 Euro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar. Bahşişin bir kısmını geri isteyince tamamını göndermeyi teklif ettik. Ama onlar 5 Euro'nun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Parayı gönderdik, çok teşekkür ettiler" dedi. AA



AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN BİR GELENEĞİ

İŞLETME sahibi Muhammet Koca ise "Kayseri esnafı her zaman dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi" diye konuştu.