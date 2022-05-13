İşte Halide Edip’in Çekya’daki tablosu

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar'ın 1920'li yılların sonunda Prag'da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosuna ulaştı. Büyükelçi Bağış, Halide Edip Adıvar'ın 1925'te eşiyle Prag'ı ziyaret ettiğini, burada kaldıkları sürede dönemin tanınmış Çek ressamı Alfons Mucha ile dostluk kurduklarını anlattı. Bağış, Mucha'nın Halide Edip'in bir fotoğrafını çektirdiğini, fotoğrafa bakıp yağlı boya tablosunu yaptığını öğrendiklerini belirterek, Prag'da göreve başladıkları günden beri tablonun izini sürdüklerini söyledi.Bağış, bu önemli eseri 2 yıl süren araştırmalar sonucunda Prag'daki Mucha Vakfı koleksiyonunda tespit ettiklerini ifade etti. Bağış, Londra'da yaşayan, ünlü ressamın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı John Mucha ile temas kurduklarını, eşi Beyhan Bağış ile Mucha ailesinin 1950'den beri yaşadığı şatoda Mucha'nın misafiri olduklarını dile getirdi. Bağış, şunları söyledi: "Atatürk'ün tercümanlığını ve sekreterliğini de yapan Halide Edip, önümüzdeki yıl 100. yılı kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında yer alan önemli bir şahsiyet. Bu paha biçilmez eserin 2023'te geniş kitlelerin de ziyaret edebileceği bir mekânda sergilenmesini arzu ediyoruz."