İşte Irak Konsolosluğu’na misilleme saldırısı… Görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Daltonlar Suç Örgütü tarafından Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na yönelik motosikletle ve uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyon düzenledi. Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanmasının ve ülkemize getirimesinin ardından misilleme olarak düzenlenen kalaşnikoflu saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki saldırgan Ömer Ç. ve Serhat E., olayın ardından kaçarken Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası yaptıktan sonra yakalamıştı. 1'i 18 yaşından küçük olan iki saldırganın saldırı anını cep telefonu ile kaydettikleri tespit edildi ve bütün bağlantıları araştırıldı.

"HÜCRE EVİ" VİLLAYA BASKIN

İncelemeleri derinleştiren İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri'nin İstanbul'un Silivri İlçesi'nde "Hücre Evi" olarak kullandıkları bir villayı tespit etti ve söz konusu adres ile başka adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen, Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu Binası'nın kurşunlanma eylemini planlayan ve azmettiren Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri Ferhat K., Fuat Ş. ve Halid T., İzmir'de; Mehmet C.K., Sebahattin Ö., Ünal M.S., Kardelen B., Kardelen K., Yasin K., ve Bayram E. ise İstanbul'un Şişli İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; farklı suç eylemlerinde kullanılan uzun namlulu bir tüfek, bir çalıntı motosiklet ve Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri'ne ait bir otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplamda 12 Daltonlar Suç Örgütü Üyesi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Saldırı anının ve saldırganların motosikletle kaçtıkları güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.