İşte Körfez’i böyle mahvettiler

Yurt genelinde çevre denetimlerine devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'de 'pes' dedirten bir tablo ile karşılaştı. Sosyal medyada yayılan 'İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri' üzerine harekete geçen ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB) içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti. Bu suç sebebiyle İZSU'ya kesilen cezanın tutarı 1 milyon 869 bin 726 lira oldu. İZSU'ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulandı.Tire'de gerçekleştirilen denetimlerde ise evsel atık suların hiçbir arıtma işlemi yapılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiği ortaya çıktı. Bakanlığın bu denetim kapsamında kestiği ceza tutarı 668 bin 677 lira olarak kayıtlara geçti.İZSU'ya bağlı Menemen Atıksu Arıtma Tesisi de radara yakalanan bir diğer nokta oldu. Tesisteki incelemede, atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Belediyenin 3'üncü ihlali sebebiyle 1 milyon 393 bin 755 liralık bir ceza daha uygulandı.İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin de geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. 4'üncü ihlalin ceza tutarı 1 milyon 299 bin lira oldu.Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'nde ise hem kanalizasyon hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmur suyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği görüldü. Tesise 1 milyon 671 bin 844 lira ceza kesilirken, skandal uygulamada sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Öte yandan Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden 10 Kasım 2024'te bakanlığın devreye aldığı Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne gelen alarm nedeniyle yapılan incelemede azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin lira ceza kesildi.