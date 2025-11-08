İşte Narin’in odası! Ölümünden 14 ay sonra yatağı ve odasının görüntüleri ortaya çıktı: Yatak olduğu gibi duruyor

ODASI SANKİ NARİN'İ BEKLİYOR

Baba Arif Güran, kızının ölümünden sonra odayı evden hiç kimsenin kullanmadığını belirterek, odasına ve yatağına da hiç dokunmadıklarını söyledi.

Öte yandan, eşini cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Arif Güran, ilaçlarını kullanmadığından dolayı uyumadığını ve yeterli oranda yemek yemediğinden dolayı aşırı kilo kaybı da yaşadığını söyledi.