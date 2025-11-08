İşte Narin’in odası! Ölümünden 14 ay sonra yatağı ve odasının görüntüleri ortaya çıktı
08.11.2025 | 19:36
Diyarbakır’da, yaşadığı köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldükten 14 ay sonra odası ve uyuduğu yatağının görüntüsü ortaya çıktı. Güran ailesi kızlarının yatağını bozmazken, sanki Narin gelecekmiş gibi duruyor. SABAH’a konuşan baba Arif Güran, kızının odasına ve yatağına hiç dokunmadıklarını söyledi.
