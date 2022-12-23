İşte o baronunun hikayesi: Son 1 yılda 15 kişi öldü!

Cook, 1999'da tutuklandı, Femer ise 2000'de öldürüldü. Yeraltı dünyasının liderliği Soerel'e kaldı. Komiser lakaplı Dino Soerel, kısa sürede nam saldı. Hollanda'da "Uyuşturucunun kralı" lakabıyla anılan Soerel'in yolları kısa bir süre sonra Ali Ekber Akgün'le kesişti. Kısa sürede dost olan ikili uyuşturucu trafiğini iddiaya göre birlikte yönetmeye başladı. Dino Soerel'in sağ kolu Ali Ekber Akgün beş farklı cinayetin şüphelisiydi. Kabarık suç dosyasında Türkiyemspor'un başkanı Nedim İmaç'ın Şubat 2007'de Amsterdam'da pasaj ortasında üç kurşunla öldürülmesi de vardı. Pasaj davası, 5'i 1993 yılında, 2'si de 2005 ve 2006 yıllarında işlenmiş 7 cinayeti kapsıyordu. Akgün'ün o dönem birçok cinayette silah temin ettiği öne sürülen Sjaak Burger ile birlikte hareket ettiği ve Burger'in ayrıcılıkçı terör örgütleri IRA ve ETA ile de ilişkileri olduğu iddia ediliyordu. Akgün; pasaj cinayetleri davasında para akladığı için mahkûm oldu. Aralık 2012'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve Türkiye'ye kaçtı.