İşte Salim Güran’ın evi! İlk kez SABAH’ta

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban gitti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, ilk gözaltına ve tutuklanan dönemin muhtarı amca Salim Güran, 28 Aralık'taki karar duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin cinayetinde iştirak halinde katıldığı gerekçesiyle aldığı hapis cezasının ardından önce Diyarbakır ardından Erzurum Cezaevine konulan Salim Güran'ın Tavşantepe köyündeki evi ilk kez görüntülendi.

Beş çocuk babası Salim Güran'ın köydeki evi hem dışardan hem de içerden görüntülendi. Amca Salim Güran'ın her zamanı oturduğu koltuğunda yer aldığı görüntülerde, evin bakımsız olması ise dikkat çekiyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar ile birlikte hapis cezası alan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilimin, 20.000 dönüm arazi sahibi, Diyarbakır'ın en büyük tefecisi olan muhtar Salim'in evinin durumunu da takdirlerinize sunuyorum."