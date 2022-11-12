İşte sınır dışı edilen organize suç örgütü liderleri

* MINDIA LAVASOGLI GORADZE: Ülkesi Gürcistan'da bir polis memurunun öldürülmesi ve uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak suçlarına karıştığı için Kırmızı Bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alındı. 19 Haziran 2020'de Beyaz Rusya'ya sınır dışı edildi.

* JAMAL HASANOV: Azeri Janiyev suç örgütü üyesi Daha önce de ülkemizde pekçok kez adli işlem gördü. Öldürülen Nadir Salifov'un kardeşi Mushviq Salifov'a yönelik İstanbul'da farklı tarihlerde suikast eylemi teşebbüsünde bulundu.