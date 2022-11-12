İşte sınır dışı edilen organize suç örgütü liderleri

* JOVAN VUKOTIÇ: Skaljari'nin lideri. Sırbistan, Karadağ, Balkanlar'da çok sayıda suça karıştı. Yunanistan'da 136 kilo kokain kaçakçılığından Kırmızı Bülten ile aranırken 2018'de Antalya'da yakalandı. Aynı gün sınır dışı edildi. Belgrad'da estetik operasyonla yüzündeki beni aldırdı, saç stilini değiştirdi. Predrag Propovic sahte kimliğiyle kendisine emlak danışmanı süsü vererek eşi ve küçük kızıyla geldiği İstanbul'da 8 Eylül'de öldürüldü.
* NADİR SALIFOV: Azerbaycan uyruklu, Lotu Quli lakaplı.. Özellikle Rusya ve Azerbaycan'da yasadışı suç faaliyetlerinde bulundu. Rusya ve Fransa'da adam kaçırma ve cinayet suçlamasıyla Kırmızı ve Mavi bültenlerle aranması varken Türkiye'de yakalandı ve 24 Kasım 2018'de Azerbaycan'a iade edildi. 6 Temmuz 2020'de Rantovanovıts/Radov adına düzenlenen sahte Yunan pasaportuyla Türkiye'ye girdi. 1,5 ay sonra Antalya'da öldürüldü.
* ILGAM GADZHIEV: Nadir Salıfov'un öldürülmesinin ardından, yine Rusya ve Fransa'nın adam öldürme, silah kaçakçılığı suçlarından Kırmızı ve Mavi bültenlerle aradığı örgütün önemli üyelerinden Ilgam Gadzhıev, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptı. 14 Kasım 2021'de yakalandı. Hâlen Kocaeli Geri Gönderme Merkezinde bulunuyor.
* DIMITAR ZHELYAZKOV: Bulgaristan'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı, haraç, gasp, tefecilik, kundaklama suçlarına karışan organize suç grubunun lideri. Kırmızı Bültenle aranırken beraberindeki 7 kişiyle 4 Ağustos 2018'de İstanbul'da gözaltına alındı. 15 Şubat 2019'da Bulgaristan'a sınır dışı edildi.
* MINDIA LAVASOGLI GORADZE: Ülkesi Gürcistan'da bir polis memurunun öldürülmesi ve uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak suçlarına karıştığı için Kırmızı Bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alındı. 19 Haziran 2020'de Beyaz Rusya'ya sınır dışı edildi.
* JAMAL HASANOV: Azeri Janiyev suç örgütü üyesi Daha önce de ülkemizde pekçok kez adli işlem gördü. Öldürülen Nadir Salifov'un kardeşi Mushviq Salifov'a yönelik İstanbul'da farklı tarihlerde suikast eylemi teşebbüsünde bulundu.
* MYKHAILO ZOTOV: Ukrayna'da ulusal seviyede aranırken son olarak 30 Nisan 2020'de İstanbul'da yakalanıp sınır dışı edildi.
* SANGER AHMADI: Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla giriş yapan suç örgütü lideri, 14 Ocak 2022'de Pakistan'a sınır dışı edildi.
* EDNARI PAPUNAISHVILI: Gürcistan komisyoncu olarak biliniyor. Türkiye tarafından aranması olan ve Gürcistan'da bulunan kişiler için devreye girerek, Gürcistan mevzuatı çerçevesinde adli para karşılığında salıverilmelerini sağladı. 28 Nisan 2022'de Batum'a gitmeye çalışırken Artvin'de yakalandı. Bir ay sonra Gürcistan'a sınır dışı edildi.