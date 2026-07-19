İşte Türkiye’ye örnek barınak

Trabzon'da sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde yapımına başlanan 56 dönümlük "Doğal Yaşam Alanı'nda" çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon Valisi Tahir Şahin ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, 15 Ağustos'ta hayvan kabulüne başlanacağını açıkladı. Projenin şehir için önemine vurgu yapan Başkan Genç, "Sahipsiz sokak hayvanı tanımını literatürden kaldırıyoruz. Sokakta belki hayvan göreceksiniz ama mutlaka kimliğiyle ve sahibiyle olacak.

Diğer hayvanlar burada bize emanet olacak. Biz bir taraftan da Çağlayan'daki barınağımızda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Şimdi yapılan çok daha geniş bir yaşam alanı. 5 bine yakın kapasiteyi içeren ciddi bir yaşam alanı. Hayvanları teslim aldıktan sonra onların buradaki rehabilitasyonları, kısırlaştırılmaları, sahiplendirilmeleri ve popülasyonlarının kontrol altına alınması çok daha profesyonel bir şekilde olacak. Şehrimizde bu sorunu kökünden inşallah çözmüş olacağız. 15 Ağustos'ta kabule başlayacağız, Kasım'da da hepsi bitmiş ve hizmete alınmış olacak" diye konuştu. Trabzon Valisi Tahir Şahin ise çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini belirterek, yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda modern bir yaşam merkezi oluşturulduğunu söyledi. Şahin, sokak hayvanlarının rehabilitasyonundan bakımına kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı tesisin Trabzon için önemli bir kazanım olacağını belirterek, projeye katkı sunan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.