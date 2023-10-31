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Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:52

İstediği şarkıyı çalmadığı için müzisyeni öldürmüştü! Cihan Aymaz cinayetinde katil için istenen ceza açıklandı...

İstanbul’da Cihan Aymaz, deniz kenarında saz çalıp şarkı söylerken Mehmet Caymaz ile arasında ‘istek parça’ nedeniyle tartışma çıktı. Caymaz tarafından kalbinden bıçaklanan Cihan Aymaz, kurtarılamadı. Cani hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheli Caymaz’ın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapsinin talep edildiği vurgulandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstediği şarkıyı çalmadığı için müzisyeni öldürmüştü! Cihan Aymaz cinayetinde katil için istenen ceza açıklandı...

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 günü sahilde şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında tartışma çıkmış, aldırgan adam çıkardığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamıştı.

Aldığı darbeyle genç müzisyen denize düşerken bıçaklı saldırgan Cihan Aymaz'ın peşinden denize atlamış ve darp etmeye devam etmişti. Genç müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli adam adli makamlarca tutuklanmıştı.

ŞARKI ÇALMAYI KABUL ETMESİNE RAĞMEN SALDIRMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü maktulün mikrofon ve hoparlörle müzik yaptığı esnada şüphelinin elindeki içki şişesiyle yanına geldiği, maktule bağırarak şarkı isteğinde bulunduğu, maktulün şarkıyı çalacağını söylemesine rağmen şüphelinin küfür edip yanındaki bıçağı maktule savurarak boğazından ve göğsünden yaraladığı aktarıldı.

BİR DARBE ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

Aldığı yaranın etkisi ve şüphelinin itmesiyle maktulün denize düştüğü belirtilen iddianamede olayın devamında şüphelinin de bıçakla denize atladığı, bir süre sonra denizden çıkarıldığı, maktulün hastanede hayatını kaybettiği ve vücudunda çeşitli yaralanmaların olduğu ancak bir tanesinin öldürücü nitelikte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin savunmasında ise olayda 3 kişinin üzerine gelmesinden kaynaklı kendisini savunmak amaçlı hareket ettiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin öldürücü nitelikte yaralanmaya yol açtığının tespit edildiği iddianamede şüpheli Mehmet Caymaz'ın "Kasten öldürme" müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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İstediği şarkıyı çalmadığı için müzisyeni öldürmüştü! Cihan Aymaz cinayetinde katil için istenen ceza açıklandı...
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