İstediği şarkıyı çalmadığı için müzisyeni öldürmüştü! Cihan Aymaz cinayetinde katil için istenen ceza açıklandı...

BİR DARBE ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

Aldığı yaranın etkisi ve şüphelinin itmesiyle maktulün denize düştüğü belirtilen iddianamede olayın devamında şüphelinin de bıçakla denize atladığı, bir süre sonra denizden çıkarıldığı, maktulün hastanede hayatını kaybettiği ve vücudunda çeşitli yaralanmaların olduğu ancak bir tanesinin öldürücü nitelikte olduğunun belirlendiği kaydedildi.