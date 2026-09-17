Haberler Yaşam Haberleri İşten çıkarılan İzenerji işçileri eylem yaptı! İşimizi ve ekmeğimizi geri istiyoruz
Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:33

İşten çıkarılan İzenerji işçileri eylem yaptı! İşimizi ve ekmeğimizi geri istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji’de sağlık raporları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 79 işçi, işe dönüş talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki hizmet binası önünde eylem yaptı. “İşimizi geri istiyoruz” sloganları atan işçiler adına konuşan Çağdaş Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, “İşimizi ve ekmeğimizi geri vermesini istiyoruz. Haklarımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

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İşten çıkarılan İzenerji işçileri eylem yaptı! İşimizi ve ekmeğimizi geri istiyoruz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji'de sağlık raporları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 79 işçi, işe geri dönme taleplerini yinelemek için belediye önünde toplandı. "İşimizi geri istiyoruz" sloganları atan işçiler, işe iade talebinde bulundu. İşçiler adına açıklama yapan Çağdaş Aslan, mücadelelerinin sürdüğünü belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulundu.

"İŞİMİZİ VE EKMEĞİMİZİ GERİ VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Çağdaş Aslan, işten çıkarılan emekçiler olarak yeniden belediye önünde olduklarını belirterek, "İşimizi geri isteyen emekçiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Çağrımızı yineliyoruz: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a işimizi ve ekmeğimizi geri vermesini istiyoruz" dedi. Aslan, işçilerin talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR

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İşten çıkarılan İzenerji işçileri eylem yaptı! İşimizi ve ekmeğimizi geri istiyoruz
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