İşten çıkarılan İzenerji işçileri eylem yaptı! İşimizi ve ekmeğimizi geri istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji'de sağlık raporları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 79 işçi, işe geri dönme taleplerini yinelemek için belediye önünde toplandı. "İşimizi geri istiyoruz" sloganları atan işçiler, işe iade talebinde bulundu. İşçiler adına açıklama yapan Çağdaş Aslan, mücadelelerinin sürdüğünü belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulundu.

"İŞİMİZİ VE EKMEĞİMİZİ GERİ VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Çağdaş Aslan, işten çıkarılan emekçiler olarak yeniden belediye önünde olduklarını belirterek, "İşimizi geri isteyen emekçiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Çağrımızı yineliyoruz: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a işimizi ve ekmeğimizi geri vermesini istiyoruz" dedi. Aslan, işçilerin talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör