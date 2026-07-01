İstifa paylaşımı yapan okul müdürünün iki ayrı soruşturma geçirdiği ortaya çıktı

Ali Osman Köse, Sincan Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden 19 Haziran 2026 tarihinde istifa etti. İstifa dilekçesinde; proje okulu yönetim kadrosunun belirlenmesi sürecinde okul müdürünün görüş ve değerlendirmelerinin fiilen yok sayıldığı kanaatine ulaştığını, bu durumun yönetim anlayışı ve görev yapma biçimiyle bağdaşmadığını ifade etti.

İSTİFASINI VİDEO İLE DUYURDU

Köse, istifasından 10 gün sonra 29 Haziran'da bu kez sosyal medya hesabından, iddialarını içeren bir video paylaştı. Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından Köse hakkında, istifasından önce Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çeşitli soruşturmalar bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

Köse'nin 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) mevzuata uygun olmayacak şekilde yürüttüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında mevzuatta yer almamasına rağmen 10. sınıflara DYK açtığı iddialarıyla soruşturma geçirdiği bildirildi. Köse hakkında ayrıca Sincan Anadolu Lisesinde öğrenci kıyafetlerine ilişkin uygulamada mevzuat ve Bakanlık politikalarına aykırı davranılması, turnike giriş kartı bedelleri için öğrencilerden makbuz düzenlenmeden elden para toplanması iddialarıyla inceleme ve soruşturma süreçleri yürütüldüğü öğrenildi.

KINAMA CEZALARI ALMIŞ

Yürütülen soruşturma süreçleri sonucunda Köse hakkında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını mevzuata aykırı yürütülmesi, mevzuatta yer almamasına rağmen 10. sınıflara Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılması ve öğrenci kıyafetleri uygulamasında mevzuat ile Bakanlık politikalarına aykırı hareket edilmesi konularında ayrı ayrı kınama cezası uygulandığı belirtildi.

ELDEN PARA TOPLAMA İDDİASI

Turnike giriş kartı bedelleri için öğrencilerden makbuz düzenlenmeden elden para toplandığı iddiasına ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiği, ayrıca Köse'nin asılsız mobbing iddialarına yönelik de devam eden bir soruşturma bulunduğu öğrenildi.

TEKLİFLER MİLLİ EĞİTİM'E GÖNDERİLMEMİŞ

Köse'nin sosyal medya paylaşımında, kendisi tarafından iki müdür yardımcısının teklif edildiğinin iddia edildiği ancak bu yönde bir teklifin ne ilçe ne de il milli eğitim müdürlüğüne yapılmadığının ortaya çıktığı bildirildi. Atanan iki müdür yardımcısının işlemlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca mevzuat çerçevesinde ve başvuru şartları doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Yaşananlar, Ali Osman Köse'nin 19 Haziran'da istifa dilekçesi vermesinin ardından 29 Haziran'da sosyal medya hesaplarından açıklama yapmasının, hakkında devam eden soruşturma süreçlerini örtbas etmeye yönelik olduğunu gösterirken Köse'nin 29 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de Bakanlıkça inceleme başlatıldığı, gerekmesi hâlinde soruşturma süreci de başlatılacağı belirtildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör