İstihbaratçı Nasıl Olunur? İstihbarat Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? Yaş Sınırı Var Mı?

İstihbaratçı nasıl olunur diye sormadan önce, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nasıl bir kuruluş olduğunu anlamak gerekir. Türkiye'nin çıkarlarını gözetme ve bu doğrultuda bilgi toplama görevini üstlenen resmi bir kuruluştur. Bu gibi bir kurumda çalışmanın sorumluluğu da, bir o kadar büyüktür. Tıpkı ABD'deki FBI ve CIA, Rusya'daki KGB, Almanya'daki BND ve İsrail'deki Mossad'a benzer şekilde çalışmalar yürütür. Dış mihrakların, Türkiye aleyhine faaliyetlerini ve ülke içindeki illegal yapılanmaları takip etmek birincil görevidir. Ülkemizin, toprak ve can güvenliğini tehdit eden her türlü proje hakkında bilgi sızdırmayı ve bunlar ışığında önlem almayı sağlar. Teşkilatın hedefinde, yabancı ülkelerin devlet adamları, siyasileri ve bölücü örgütler vardır. MİT'in görevi sadece bilgi almak değil, aynı zamanda yabancı devletlerin ve içteki bölücü güçlerin istihbarat faaliyetlerini engellemektir. İşte kadın istihbaratçı nasıl olunur ile ilgili detaylar…

İstihbaratçı Olmanın Şartları Nelerdir?

İstihbaratçılık için gereken özelliklere sahip olunduğu takdirde, bu işi yapma şansı elde edilebilir. Kesinlikle cinsiyet ayrımı yoktur, kadınlar ve erkekler için aynı koşullar söz konusudur. Sadece aşağıdaki şartlara uygun olmak gerekir. İşte istihbarat uzmanı olmak için gerekenler…

T. C. vatandaşı olmak

Adayların 35 yaşını doldurmamış olması

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya yurt dışında denk bir eğitim almak.

İleri seviye, İngilizce, Fransızca veya Almanca bilgisine sahip olmak. TOEFL IBT veya YDS'dan 70 ve üzeri puan, bu üç dil haricindeki dillerden de en az 60 ve üzeri puan almak.

İstihbaratçılık için Gereken Nitelikler Nelerdir?

Yukarıda sayılan şartlar, istihbarat uzmanı olmak için olmazsa olmazdır. Aksi takdirde, MİT başvuruları değerlendirmeye almamaktadır. Öte yandan, bu iş için bazı önemli niteliklere sahip olunmalıdır. Bunlar şu şekildedir: