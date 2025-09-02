İstiklal Caddesi’nde yürekleri ağza getiren olay! Yabancı uyruklu şahıs intihara kalkıştı

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan müzede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzeye giren İran uyruklu Mohammed Muradi (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli'nin önünde uzun süre bekledi. Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen Muradi, yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.