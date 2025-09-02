Haberler Yaşam Haberleri İstiklal Caddesi’nde yürekleri ağza getiren olay! Yabancı uyruklu şahıs intihara kalkıştı
İstiklal Caddesi’nde yürekleri ağza getiren olay! Yabancı uyruklu şahıs intihara kalkıştı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki müzeye giren bir kişi üst katta intihar girişiminde bulundu. İran uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin 2 buçuk saat süren çalışmaları sonucu ikna edilip, indirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan müzede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzeye giren İran uyruklu Mohammed Muradi (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli'nin önünde uzun süre bekledi. Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen Muradi, yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

