İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. Yılında! Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Türk istiklal mücadelesinin milli sesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. Yıl dönümünde İstanbul Edirnekapı'da bulunan kabri başında anıldı. İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 104. yıl dönümünde İstiklal Marşı'mızın yazarı ve milli şair Mehmet Âkif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

İL PROTOKOLÜ KATILDI

Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgenral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile çok sayıda kurum müdürü ile öğrenciler katıldı.

KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Mustafa Özkan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yaptırılan duanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.