İstiklal Yolu’ndan Milli Teknoloji Hamlesi’ne

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin büyük bir emek ve heyecanla geliştirdiği elektrikli araç "Atabey Gazi", TEKNOFEST yolculuğuna Kocaeli'nden başlıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrenim gören 20 idealist gencin kurduğu "İstiklal Yolu" takımı, Şanlıurfa'da düzenlenecek büyük final için gün sayıyor. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan cepheye silah taşınan güzergâhtan esinlenerek takımlarına "İstiklal Yolu" adını veren gençler, ürettikleri araca Selçuklu komutanı Atabey Gazi'nin ismini verdi. Karbon fiber gövdeyle üretilen Atabey Gazi 20 saniyede 80 kilometre hıza ulaşıyor.