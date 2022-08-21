Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması' düzenledi
Giriş Tarihi: 21.8.2022 18:59 Son Güncelleme: 21.8.2022 21:38

Antalya'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması' düzenledi

Antalya’da istilacı türlerden olan aslan balığı ile mücadele amacıyla zıpkınla aslan balığı yakalama yarışması ve tadım etkinliği düzenledi. Konyaaltı Sahili'nde bu yıl ikincisi düzenlenen aslan balığı yakalama yarışmasına katılan ekipler sabah 08.30’da Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri’nden denize açıldı. Tekne kullanan kişi (tekne kaptanı), kovacı ve serbest dalış yarışmacısından  (avcı/zıpkın) oluşan ekipler aslan balığı avladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da ’Aslan Balığı Avlama Yarışması’ düzenledi

REKORLU ÖDÜL

Yarışma boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sahilde hazır bulundu. Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. 60 adet aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman'dan oluşan grup, yakaladıkları 1 kilo 370 gram balık ile de en büyük aslan balığı kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı.

POPÜLASYONDA AZALMA VAR

Yarışmada en çok ve en büyük aslan balığı yakalayarak birincilik kazanan Mevlüt Şahin, "Geçen yıl yakalanan en büyük aslan balığı 568 gramdı. Bu yıl rekoru 1 kilo 370 gramla kırdık. Geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştım, deniz de aslan balığı popülasyonü %50 azalma olduğunu gördüm" diye konuştu.

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Antalya'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması' düzenledi
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