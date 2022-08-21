Antalya’da ’Aslan Balığı Avlama Yarışması’ düzenledi

REKORLU ÖDÜL

Yarışma boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sahilde hazır bulundu. Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. 60 adet aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman'dan oluşan grup, yakaladıkları 1 kilo 370 gram balık ile de en büyük aslan balığı kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı.

POPÜLASYONDA AZALMA VAR

Yarışmada en çok ve en büyük aslan balığı yakalayarak birincilik kazanan Mevlüt Şahin, "Geçen yıl yakalanan en büyük aslan balığı 568 gramdı. Bu yıl rekoru 1 kilo 370 gramla kırdık. Geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştım, deniz de aslan balığı popülasyonü %50 azalma olduğunu gördüm" diye konuştu.