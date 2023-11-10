Haberler Yaşam Haberleri İstinaf suç örgütü davasında yerel mahkemenin kararını bozdu: Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:54 Son Güncelleme: 10.11.2023 17:53

İstinaf suç örgütü davasında yerel mahkemenin kararını bozdu: Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak

İzmir'de çay bahçesi işleten İsmail Kılınç'ın 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütünün yargılandığı İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün dosyasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosya yeniden İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Başkan Gürbüz’ün de aralarında bulunduğu 38 sanık yeniden yargılanacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İstinaf suç örgütü davasında yerel mahkemenin kararını bozdu: Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi işleten evli 4 çocuk babası 46 yaşındaki İsmail Kılınç'ın (48) 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütü hakkında iddianamede hazırlandı. 38 sanık arasında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de yer aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleri yargılandı. 38 sanık ve 22 müştekinin yer aldığı davada 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Başkan Gürbüz İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti.

İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Dava ile ilgili olarak istinaf süreci ise tamamlandı. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararları bozdu. Mahkeme, beraat alan sanıklarla ilgili olarak beraat kararlarının gerekçesiz bırakılması, Koçar'e yönelik saldırıda mala zarar verme ve tehdit suçları ile ilgili olarak 5 ay ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan sanıkla ilgili olarak da suçların örgütsel faaliyet kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmemesi gerekçeleriyle kararın kaldırılmasını karar verdi.

Kararla birlikte yargılama süreci sil baştan başlayacak ve yeni bir duruşma günü verilecek. Kararla birlikte Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yeniden sanık sandalyesine oturacak. İsmail Kılınç'ın kardeşi Yakup Kılınç "İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararlar istinaf tarafından bozuldu. Adalete güveniyoruz. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılancaklar" diye konuştu.

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İstinaf suç örgütü davasında yerel mahkemenin kararını bozdu: Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak
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