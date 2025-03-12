İstinat duvarı apart otelin üzerine çöktü!

Artvin merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkiinde bulunan bir apart otelin istinat duvarı sabah saatlerinde heyelan nedeniyle çöktü. Çayağazı Mahallesi Kaledibi mevkiinde meydana gelen Çökme sonucu duvar, apart otelin dört odasını etkilerken odalarda bulunan bir kişi ayağından yaralandı. Olayın ardından hemen bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi tedavisi için hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Turan Ergün, olay yerinde yaptığı açıklamada; "Bugün saat 09.40 civarında 112 çağrı merkezinden, apart otelin istinat duvarında bir çökme olduğu bilgisi geldi. Hızla bölgeye sevk edilen sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Olayda bir vatandaşımız ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. Otelimiz apart otel şeklinde olup, 2'şer katlı, ayrı ayrı binalardan oluşan bir yapıdır. Heyelan sonucu yıkılan istinat duvarı, 2 blok ve 4 odayı etkilemiştir. Bir vatandaşımız ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Otel sahiplerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.