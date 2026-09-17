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Giriş Tarihi: 17.09.2026

İstinye-Çubuklu hattı yeniden açılıyor

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İstinye-Çubuklu hattı yeniden açılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025'te kapattığı İstinyeÇubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden açılmasına karar verildi. Mecliste öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim arasında İstanbulkart'larına bir kereliğine 1 liraya aylık abonman yüklenmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle geçti. Mecliste, İBB'nin "zarar ediyor" diye kapattığı İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeniden işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Hattın İBB uhdesinde işletilmesine ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL

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İstinye-Çubuklu hattı yeniden açılıyor
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