İstinye-Çubuklu hattı yeniden açılıyor

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025'te kapattığı İstinyeÇubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden açılmasına karar verildi. Mecliste öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim arasında İstanbulkart'larına bir kereliğine 1 liraya aylık abonman yüklenmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle geçti. Mecliste, İBB'nin "zarar ediyor" diye kapattığı İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeniden işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Hattın İBB uhdesinde işletilmesine ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör