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Giriş Tarihi: 18.09.2026

İstinye-Çubuklu otomobil geçiş ücreti 220 TL olacak

İstinye-Çubuklu otomobil geçiş ücreti 220 TL olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediye uhdesinde işletilmesine karar verilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın belirlenen yeni ücret tarifesi kabul edildi. İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 3. oturumunda "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü. Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.

#İBB

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İstinye-Çubuklu otomobil geçiş ücreti 220 TL olacak
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