İstismar mağduruna devlet sahip çıktı

Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören 19 yaşındaki F.A., tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını, kimlik bilgilerinin çalındığını ve şantaja maruz kaldığını belirterek bir video aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Bu video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F.A.'nın durumuna ilişkin güvenlik ve koruma tedbirlerinin alındığını duyurdu. Yerlikaya, F.A.'nın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunduğunu ve saat 23.50'de kendisiyle iletişime geçildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Göktaş, "18 Ekim 2024 günü sosyal medyada gündeme gelen F.A. kızımız için İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik koruma tedbirleri sağlanmıştır. Uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.