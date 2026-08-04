İstismar mı içerik mi? Uzman psikolog uyardı! Beğeni uğruna feda edilen ‘fenomen’ çocuklar…

"KUSURSUZ ÇOCUK" FİGÜRÜ VE "İNSTA MOM" TANIMI

Psikolog Berkay Ateş, "Insta-Mom" hesaplarında yaratılan 'kusursuz çocuk' figürünün, çocuğun gerçek dünyadaki başarısızlık toleransını yok diyor olmasına değinerek, "Normalde biz, sevilmeyi ve değerli olmayı koşulsuz bir şekilde; yalnızca varlığımızın kabul edilmesi üzerinden deneyimlemeli ve öğrenmeliyiz.

Kusursuz çocuk olduğunuzda, varoluşsal gerçekliğinizin bir parçası olan hata yapma ve başarısız olma toleransı ebeveynler tarafından kabul görmeyip törpülenebiliyor. En basit örneğiyle; videolarda çocuğun hataları "cut" yapılarak çıkarıldıkça çocuk daha mükemmel hâle geldiğini ve annesinin onu bu hâliyle sevdiğini öğreniyor.

Böylece çocuk, yaptığı ve ileride yapabileceği hataların ayıp, yanlış ve saklanması gereken şeyler olduğunu öğreniyor. Mükemmel olmadığı takdirde değersiz olduğu yönünde bir koşullanma geliştirmeye başlıyor. Bu durum çocuğu ileride mükemmeliyetçi bir bireye dönüştürebiliyor. Oysa mükemmeliyetçilik, tahmin edilenden çok daha yorucu bir yük." dedi.