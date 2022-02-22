İstismar örgütüne operasyon! Sözde “Propaganda Timi” çökertildi...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'ın infaz görüntülerinde yer alan, terör örgütü DEAŞ'ı övücü ve örgüt üyelerini motive edecek tarzda propaganda içerikli konuşmalar yaptıkları videolar bulunan şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. İstanbul'un altı ilçesinde 10 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla birlikte terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Propaganda Timi" çökertildi.