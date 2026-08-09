İstismar şüphelisi hastanede öldürüldü

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla sağlık kontrolü için getirildiği hastanede mağdur kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğrayan Metin Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen Metin Albayrak, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Bu sırada acil servis önünde saklanan kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A., şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda, Metin Albayrak ve hastaneye muayeneye gelen Ayşe E., ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu, olay yerinden kaçarken, iki yaralı ile sağlık çalışanlarınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Albayrak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ayşe E.'nin ise tedavisi devam ediyor. Öte yandan, bölgeyi ablukaya alan jandarma, saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.