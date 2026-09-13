İstismarcı sapığa jet hızıyla ceza

Isparta
'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki R.K., geçen 14 Ağustos'ta 11 yaşındaki D.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Soruşturmayı hızla yürüten savcılığın kısa sürede hazırladığı iddianame, 1 Eylül'de mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması da 11 Eylül'de yapıldı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma, aynı zamanda karar duruşması oldu. Duruşmada hızla savunmaları alan ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olmasını da göz önüne alarak, davayı sonuçlandırarak, sanığı cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay, hürriyetten yoksun bırakma suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.