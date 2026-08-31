İstismarcı sapığa rekor ceza

Yargıtay istismar ettiği 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçaklayan Ebubekir Sıddık Şimşek hakkında verilen cezaları onadı. Erzurum Yakutiye'de Ebubekir Sıddık Şimşek, 2021'de tartıştığı öz kızı D.Ş.'ye cinseli bir tepeye götürüp istismarda bulunduktan sonra kanlar içinde bırakıp kaçtı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Ağır yaralanan küçük kızı, sürünerek çıktığı yoldan bir sürücü alıp hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından devlet korumasına alınan D.Ş. ifadesinde daha önce de babasının defalarca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.Yakalanan şüpheli savunmasında suçlamaları reddederek "İftira atıyor. Öldürmediğime çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanığı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama ve müstehcenlik gibi suçlardan da 6 yıl 5 ay 15 gün ek hapis cezası aldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin istinaf başvurularını reddetmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezaların hukuka uygun olduğunu belirterek kararı onadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör