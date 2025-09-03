İSTOÇ’ta korkutan yangın 17 işyeri zarar gördü

Bağcılar'da yer alan ve Türkiye'nin dört bir yanına toptan malzeme ulaştıran İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) sabah saatlerinde bir işyerinde çıkan yangın büyük yıkıma yol açtı. Mahmutbey Mahallesi'ndeki çarşıda bir iş yerinde saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için büyük çaba gösterdi. Yangında can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken, dükkanlarda önemli hasar meydana geldi.