İsveçli yüzücü rekora kulaç atıyor

sveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, özel nedenlerle yarım bıraktığı "Türkiye'den başlayıp, Akdeniz'i yüzerek geçme" hedefi için sosyal medyadan tanıştığı "Sarayburnu Fatihleri"yle İstanbul Boğazı'nda kulaç atıyor. Ekim ayında İstanbul'dan Tekirdağ'a yüzen 66 yaşındaki Tammi, içinde ukde kalan hedefinin gerçekleştirmek için kentin farklı noktalarında denize giriyor. Yıllarca İspanya'da yaşayan işçi emeklisi Tammi, Üsküdar Harem Sahil Yolu'ndan başlayıp Kız Kulesi'ne kadar yüzüyor, Sarayburnu'nda tarihi surların olduğu sahilde güneşin ilk ışıklarıyla kulaç atıyor. Açık su yüzücüsü Tammi, dizlerinde protez olduğunu ve yüzmenin kendisine iyi geldiğini söyledi. Yarım kalan hedefini tamamlamak için sosyal medyadan tanıştığı "Sarayburnu Fatihleri" grubuyla antrenman yaptığını belirten Tammi, İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek için ilk kulacını çarşamba günü atacağını dile getirdi.