İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

FİNLANDİYA, TERÖRÜN TÜM BİÇİMLERİNİ KINIYOR



Görüşme sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.