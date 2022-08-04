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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:25 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:25

İsviçre Vizesi Nasıl Alınır? İsviçre Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

İsviçre nüfusunun büyük bir çoğunluğunu, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar oluşturur. İsviçre'de konuşulan dört dilden biri olan Romanşça, dünyada sadece bu ülkede konuşulur. Yemyeşil doğal güzellikleri ile ünlü olan İsviçre, karla kaplı dağları ile meşhurdur. İnsanlar, İsviçre turist vizesi nasıl alınır diye merak edebilir. Bundan dolayı, kış turizmi oldukça gelişmiştir ve ziyaret etmek için İsviçre vize başvurusu yapmak gerekir. İsviçre turist vizesi nasıl alınır ile ilgili merak edilenler yazımızda…

İsviçre Vizesi Nasıl Alınır? İsviçre Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

İsviçre, dağları, gölleri, havası, olağanüstü güzellikleri ve bakir doğası sayesinde tüm dünyadan ziyaretçi çeker. İsviçre vizesi nasıl alınır diye sormadan önce, bu ülke hakkında biraz bilgi sahibi olmak faydalı olabilir. Yaklaşık yedi yüz yetmiş milyon yıl önce, bir gnays ile kireçtaşı kütlesinin çarpışması sonucu İsviçre Alpleri oluşmuştur. Alpler bugün, İsviçre'nin nefes kesen bir manzaraya sahip olmasının en önemli nedenidir. Bu dağların eşsiz konumu, topoğrafyası, karla kaplı zirveleri, yeşil çayırları, yoğun ormanları ülkenin havasını arındırır. Zirveler ve vadiler arasında hareket halinde olan havası, yüksek ve alçak basınç bölgeleri nedeniyle büyük oranda temizliğini ve oksijen seviyesini korur. Doğal ortamları ve kayak yapmayı sevenler için İsviçre, ideal bir ülkedir. Bunun için öncelikle İsviçre vize başvurusu yapılmalıdır. İşte İsviçre turist vizesi almak için gerekenler…

İsviçre Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Batı Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek, doğası ile havası en temiz ve en güvenilir ülkelerden biri olan İsviçre'ye gitmek için öncelikle Schengen vizesi alınmalıdır. Ziyaret etme amacına bağlı olarak verilen vize türü de değişir. Umuma Mahsus (Bordo) pasaportu olanların vize almaları zorunludur. Fakat Gri (Hizmet), Yeşil (Hususi) ve Siyah (Diplomatik) pasaportu olanların ziyaret süreleri, 180 gün kapsamında 90 günü geçmemek şartı ile vize almaları gerekli değildir.

İsviçre'ye yerleşme gibi 90 günü aşan uzun süreli bir durum söz konusu ise uzun süreli vize başvurusu yapılması zorunludur. İsviçre vize fiyatları ise yaşa bağlı olarak 35 ve 80 Euro arasında değişir. 12 yaş altı çocuklar 35, 12 yaş üstü 60, yetişkinler için 80 Euro ödenmesi istenir.

İsviçre Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda, turistler, öğrenciler, çalışanlar, işverenler için alınması mecburi olan İsviçre vizesi başvuru belgeleri verilmiştir.

Turistler

  • En az 6 ay geçerli pasaport varsa eski pasaportlar
  • 2 adet Biyometrik fotoğraf
  • Otel, uçak rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Banka Hesap Cüzdanı (Son 3 ay orijinal) Tapu, Araç Ruhsatı gibi maddi gelir durumunu özetleyen evraklar
  • Ticari Ziyaretler için Davetiye
  • Konsolosluk ödemeleri peşin yapıldığından, Vize Ücretleri evraklar ile birlikte gönderilmelidir.
  • Aile ziyaretlerinde davet eden kişiden davetiye ve davet eden kişinin oturum kimlik fotokopisi
  • Aile ziyaretlerinde başvuru sahibine ait tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Öğrenciler

  • Geçerli bir pasaport veya kimlik kartı.
  • Doldurulmuş ve imzalanmış oturma izni başvuru formu.
  • Bir İsviçre üniversitesinden alınan bir sertifika veya kabul mektubu.
  • Eğitim için yeterli fon.
  • Varsa, üniversite ücretlerinin ödendiğine dair kanıt.
  • Özgeçmişiniz (CV).
  • Eğitiminizi tamamladıktan sonra İsviçre'den ayrılacağınıza dair yazılı bir beyan.
  • Doldurulmuş ve imzalanmış üç uzun süreli vize (D Vizesi) başvuru formu.
  • Dört adet vesikalık fotoğraf.
  • Geçerli bir pasaport.
  • Bir İsviçre Üniversitesinden kabul mektubu.
  • Kayıt ve öğrenim ücretlerinin aslı veya kopyası ödendiğine dair kanıt.
  • Banka hesap özetleri
  • Varsa Burs/Kredi kanıtı.
  • Özgeçmiş.
  • Motivasyon mektubu.
  • Eğitimden sonra İsviçre'den çıkılacağına dair yazılı belge.

İşverenler

  • Antetli Kâğıda Dilekçe, Ticari Ziyaretler için İngilizce yazılmalıdır.
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi fotokopisi (en fazla 6 aylık)
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • SGK veya BAĞ-KUR Prim Dökümü

Çalışanlar

  • Antetli Kâğıda Dilekçe, Ticari Ziyaretler için İngilizce yazılmalıdır.
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası, şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu)
  • Faaliyet Belgesi Fotokopisi (en fazla 6 aylık)
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Sigortalı işe giriş bildirgesi
  • Maaş Bordrosu 3 aylık, Şirketten kaşe imzalı
  • E-Devletten Barkodlu SGK hizmet dökümü

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İsviçre Vizesi Nasıl Alınır? İsviçre Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
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