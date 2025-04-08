Haberler Yaşam Haberleri İşyeri kurşunlayan çete üyeleri yakalandı! Yakalanan şüphelinin evinde 11 keleş 3.5 kilo kokain çıktı!
Giriş Tarihi: 8.4.2025 18:42 Son Güncelleme: 8.4.2025 19:22

İşyeri kurşunlayan çete üyeleri yakalandı! Yakalanan şüphelinin evinde 11 keleş 3.5 kilo kokain çıktı!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir işyerini gece saatlerinde kurşunlayıp sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen çete üyeleri Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin birinin kaldığı adresten 11 adet Kaleşnikof ve 3.5 kilograma yakın kokain ile 20 kilo esrar ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İşyeri kurşunlayan çete üyeleri yakalandı! Yakalanan şüphelinin evinde 11 keleş 3.5 kilo kokain çıktı!

Adresin çete üyelerinin deposu olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; " İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışı ile 7-24 sahada mücadele vermekteyiz. Esenyurt ilçemizde kurşunlamalalara yönelik operasyonlarda 11 Kaleşnikof 6 tabanca 3.5 kilo kokain ele geçirildi. İstanbul Huzuru için çalışmamaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü'nde bir işyerine 15 Şubat gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken işyerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıdan kısa bir süre sonra işyeri sahibinin telefonuna yurtdışı kayıtlı bir numaradan arama geldi. Aramda kendilerini suç örgütü üyesi olarak tanıtan kişiler kurşunlama anına dair video gönderip, 10 milyon lira haraç istediler. İş adamının oğlunun fotoğrafını da göndererek oğlunu seviyorsan bizimle iletişime geç dediler. Haracı vermezlerse saldırıların devam edeceğini belirttiler.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER

Gelen tehdit mesajlarının üzerine, çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin geldikleri güzergah tespit edildi. Ekipler önce olayda kullanılan motorun plakasını ardından motorun yerini belirledi. Adım adım iz süren Gasp Büro dedektifleri iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

11 KELEŞ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda, kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için geçtiğimiz ay eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yakalandığı adreste çıkan malzemeler polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Adreste yapılan aramada 11 adet Kaleşnikof silah 580 adet o silahlara ait mermi 3 kiloya yakın uyuşturucu madde olan kokain ve çok miktarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İL MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyarete gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada;" İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışı ile 7-24 sahada mücadele vermekteyiz. Esenyurt ilçemizde kurşunlamalalara yönelik operasyonlarda 11 Kaleşnikof 6 tabanca 3.5 kilo kokain ele geçirildi. İstanbul Huzuru için çalışmamaya devam edeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşyeri kurşunlayan çete üyeleri yakalandı! Yakalanan şüphelinin evinde 11 keleş 3.5 kilo kokain çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz