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Giriş Tarihi: 22.09.2026

İşyeri sahibi kasığından vurulmuş halde ölü bulundu

İşyeri sahibi kasığından vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana'da buğday ve mısır alım-satımı yapılan işyerinin sahibi Cevdet Abay (63), ofisinde kasığından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki buğday ve mısır alım-satımı yapılan işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Cevdet Abay, iddiaya göre, ofisinde oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Ofise giren çalışanları, Abay'ı kasığından tabancayla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ofiste bulundu.
#ADANA #SARIÇAM

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İşyeri sahibi kasığından vurulmuş halde ölü bulundu
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