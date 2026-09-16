İşyerinde aile faciası

Muğla'da bir işyerinde Ergün Güngör ile çocukları Hatice Güngör ve Hüseyin Güngör ölü bulundu. Baba ve çocuklarının ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir yufkacı dükkânında meydana geldi. Anne Y.G., eşi Ergün Güngör (46) ile çocukları Hatice (10) ve Hüseyin Güngör'den (6) haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapısını zorlayarak içeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Ergün Güngör pencere demirlerine asılı halde bulunurken, çocukları Hatice ve Hüseyin ise işyerindeki bir odada bulunan yataklarında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Boşanma aşamasındaki anne Y.G.'nin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, baba ve iki çocuğun cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.