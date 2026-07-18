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Giriş Tarihi: 18.07.2026 16:42

İşyerinden düzenekle 2 kilo altını alıp kaçan yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı

İstanbul Fatih'te sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkaran ve "Parayı getireceğim" diyerek kaçan yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı. Şüphelinin hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşyerinden düzenekle 2 kilo altını alıp kaçan yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı
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İstanbul Fatih'te yaşanan 2 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu şüpheli sipariş ettiği 2 kilogram altını kuyumcudan teslim aldıktan sonra, iş yerinde önceden hazırladığı öne sürülen düzenekle altınları dışarı çıkarmıştı. Ardından "Parayı getireceğim" diyerek iş yerinden ayrılan diğer şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karışmıştı. Olayın ardından başlatılan inceleme sürerken, şüphelinin altınları iş yerinden çıkardığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine yaptığı düzenekle altınları kaçırma planını uyguladığı anlar yer aldı. Polis 2 kilo altınla kayıplara karışan yabancı uyruklu şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

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İşyerinden düzenekle 2 kilo altını alıp kaçan yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı
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