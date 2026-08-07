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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:16

İşyerine uyuşturucu operasyonu yapıldı 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 740 gram marihuana ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşyerine uyuşturucu operasyonu yapıldı 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C. isimli şüpheli yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 4 paket halinde toplam 1 kilo 740 gram marihuana maddesi ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan M.C., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

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İşyerine uyuşturucu operasyonu yapıldı 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi
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