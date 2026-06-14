İşyerini kurtarmak için alevlerin arasına daldı! Talihsiz adam kabus dakikalarını anlattı: Can havliyle…





"CAN HAVLİYLE ALEVLERİN ARASINA DALDIM"



Yangını söndürmeye çalıştığı esnada patlama yaşanmasıyla yüzünün yandığını ifade eden esnaf Umut Sovuksu, "Depremden önce de ben esnaftım ve market işletmeciliği yapıyordum. Marketim yıkıldıktan sonra belli bir süre bazı sebeplerden dolayı çalışamadık. Kendi imkanlarımızla, eş, dost ve akrabanın desteğiyle bir konteyner kurduk. Market işletmeciliğine devam ettik. Depremden sonra bir türlü işlerimiz yolunda gitmedi. Bir sürü aksaklıklar, bir sürü sıkıntılar yaşadık ama yaşam mücadelesine devam ediyoruz. Şimdi biz market işletmecinin dışında biraz sektörü küçülterek var olan markete önce büfeye çevirdiğimde tost vesaire şeyler yapmaya başladım. Bir tık daha genişleterek pişirim evi oluşturdum. Yangın esnasında mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koymuştum ve eksik olan malzememi gidermek için hemen yan tarafta komşuma gittim. O malzemeyi alıp gelene kadar olay zaten dört dakika içerisinde oldu. Dükkanıma döndüğümde dükkanımın bir kısmı alevler içerisindeydi. Ben de o can havliyle komşularıma zarar gelmesin ve emeğimle kurduğum dükkanımdan bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can havliyle alevlerin arasına daldım. Kendi çabamla öncelikle yangına müdahale ettiğim sırada emin olmadığım bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi içerisinde buldum ve daha sonra kendimi güç bela dumanların içerisinde dışarı attım" dedi.