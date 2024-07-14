İşyurtları ürün ve el sanatları fuarı Adalet Bakanının katılımıyla açıldı

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılış konuşmasında, İşyurtları Kurumunun değişik illerde, ilçelerde fuarlar vasıtasıyla işyurtlarında üretilen ürünleri sergilemek, satışından elde edilen gelirle adliyelerin giderlerini karşılamak, ülke ekonomisine üretimle destek olmak, aynı zamanda ürünleri üreten hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve ıslahı amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Ceza infaz Kurumlarında 65 bin 969 hükümlü ve tutuklunun eğitim gördüğünü, son iki yılda 4 bin 731 kişinin okuma yazma öğrendiğini belirterek "Ceza infaz sisteminin gerçek amacı toplumu suçtan korumaktır" dedi. Adalet Bakanı Tunç'un konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı.

"ÖZEL BİR ANLAM TAŞIMAKTADIR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş bu fuarın Özgürlük Meydanı'nda yapılmasının önemine dikkat çekerek, "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açılması anlamlıdır. Çünkü bu meydan, özgürlüğün, bağımsızlığın ve insan onurunun sembolüdür. Bu nedenle hükümlü ve tutuklularımızın yeniden hayata kazandırılma sürecinin önemli bir parçası olan bu fuarın özgürlük teması bu denli güçlü bir mekanda açılması ve tanıtılması ayrı ve özel bir anlam taşımaktadır. Hükümlü ve tutukluların emekleriyle hazırladıkları ürünlerin sergilendiği bu fuar, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil, umudun, toplumsal dayanışmanın ve adaletin gücünü gösteren bir buluşmadır. Sergilenen her bir ürün bir hikaye anlatır. Bu ürünler el işçiliği ve kalitesinin yanında aynı zamanda adalet ve ikinci şansın önemli bir simgesi ve katma değerini taşır" dedi.

BAKANDAN BAŞSAVCIYA TEBRİK

Fuar sonrasında Bakırköy Adliyesi Arama Kurtarma Timi BAKUT ile bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Dr. Necip Sarı ile genel durum hakkında konuşup bilgi aldı. Bakan Tunç, başsavcı Hüseyin Gümüş'ü ve BAKUT Ekip Lideri başsavcı vekili Dr. Necip Sarı başta olmak üzere tüm ekip üyelerini tek tek tebrik etti. Arama kurtarma faaliyetleri bizim için çok önemli, yaptığınız çok önemli bir iş diyerek desteklerini ileten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a BAKUT Ekip Lideri başsavcı vekili Dr. Necip Sarı plaket, Bakut Ekip Üyeleri tarafından çiçek takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.