İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Voleybol Şampiyonası 2025 İtalya Brezilya yarı final maçı

İtalya Brezilya maçı, Dünya Şampiyonası finali öncesi büyük heyecan yaratıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde bugün oynanacak İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'ndaki mücadele öncesi canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.