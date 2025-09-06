İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Voleybol Şampiyonası 2025 İtalya Brezilya yarı final maçı

İtalya Brezilya maçı, Dünya Şampiyonası finali öncesi büyük heyecan yaratıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde bugün oynanacak İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'ndaki mücadele öncesi canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
İtalya-Brezilya mücadelesi 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak.
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaştı.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Japonya ilk seti 25-16 aldı. İkinci setin başından itibaren maça hakimiyetini kuran Filenin Sultanları 2. seti 25-17, 3. seti 25-18 alırken son seti de kazanarak tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı.
Filenin Sultanları finalde bugün oynanacak olan İtalya-Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.