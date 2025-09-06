Haberler Yaşam Haberleri İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Voleybol Şampiyonası 2025 İtalya Brezilya yarı final maçı
Giriş Tarihi: 6.9.2025 14:06

İtalya Brezilya maçı, voleybolseverlerin merakla beklediği Dünya Şampiyonası finalinin kaderini belirleyecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi ve tarihe geçti. Filenin Sultanları, finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek. Volebolseverler ise İtalya Brezilya maçı saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, İtalya Brezilya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

İtalya Brezilya maçı, Dünya Şampiyonası finali öncesi büyük heyecan yaratıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde bugün oynanacak İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'ndaki mücadele öncesi canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İtalya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

İTALYA - BREZİLYA KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-Brezilya mücadelesi 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak.

İTALYA - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaştı.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Japonya ilk seti 25-16 aldı. İkinci setin başından itibaren maça hakimiyetini kuran Filenin Sultanları 2. seti 25-17, 3. seti 25-18 alırken son seti de kazanarak tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı.

Filenin Sultanları finalde bugün oynanacak olan İtalya-Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.

