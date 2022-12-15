İtalya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın İtalya’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

İtalya'da gezilecek yerler, ne yapılır, neyi ile ünlü gibi sorular Avrupa ve Eski Roma sevdalıları için en merak edilen sorulardır. Avrupa'yı gezmek isteyenler ve Eski Roma eserlerini merak edenler İtalya'yı mutlaka görmelidir. Gezginler ve İtalya'nın tadını çıkarmak isteyenler için İtalya'ya hangi ayda gidilir ve gezmek için kaç gün gerekir gibi sorular araştırılmalıdır.

İtalya Gezilecek Yerler

İtalya gezilecek yerler bakımından Avrupa'nın en gözde ülkelerinden biridir. İtalya Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Kavimler Göçü ve Rönesans gibi pek çok önemli olaya şahitlik etmiştir. Bu nedenle pek çok da tarihi eser barındırmaktadır. İtalya'da gezilecek yerlerin başında elbette ki Roma gelmektedir. Roma'da görülecek ilk yer ise Kolezyum'dur. Kolezyum hala dünyanın en büyük amfi tiyatrosu ünvanını taşımaktadır. Antik Roma döneminde gladyatör gösterileri için kullanılmıştır.

İtalya'ya gidip Venedik'i görmemek olmaz. 150 kanal ve 118 adadan oluşan, gondollarıyla ve köprüleriyle göz kamaştıran Venedik, İtalya'da gezilecek yerleri araştıran herkesin hayalini süslemektedir. San Marco Meydanı, San Marco Bazilikası, La Fenice Tiyatrosu ve Palazzo Ducale Venedik'te ziyaret edebileceğiniz önemli mekanlardır. Bunun dışında tarihi bir liman kenti olan Cenova'da görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu kentte Avrupa'nın en büyük akvaryumu olan Acquario di Genova yer almaktadır.

Yazın ve Kışın İtalya'da Ne Yapılır?

İtalya kış dönemini yoğun geçiren ülkelerden biridir. Bunun nedeni ise Alpler'e yakın olan bir çok kentin kayak yapmaya uygun olmasıdır. Ayrıca İtalya' da kışın yapılan festivallerin başında Venedik Karnavalı gelmektedir. İlginç kostümlerle görsel bir şölene dönüşen Venedik Karnavalı'na gitmek için ocak ya da şubat aylarını tercih etmeniz gerekiyor.

Yaz deyince akla deniz gelir ve bir Akdeniz ülkesi olan İtalya yaz aylarında deniz tatili için muhteşem bir seçimdir. Capri Adası ve Capri sahilleri tertemiz ve masmavi rengi ile kendine hayran bırakmaktadır. Capri Adası'nda bulunan 10'u aşkın kilise ve 5'i aşkın tarihi müze hem deniz tatili yapıp hem de tarihi yerler görmek isteyen turistler için bulunmaz bir fırsat haline gelmektedir.

İtalya'da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

İtalya neyi ile ünlü diye bakacak olursak aklımıza ilk Kolezyum gelir. Gezip fotoğraf çekmek için de en uygun yerlerden biridir. Akşam ihtişamlı ışıklarıyla birlikte bize görsel bir şölen sunar. Venedik gezisi sırasında kanalların arasında gondol turu yaparken harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Gezip harika fotoğraflar çekebileceğiniz Pisa Kulesi'ni de unutmamak gerek.

İtalya'yı Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir?

İtalya'yı gezmek isteyenler için rota genellikle Roma, Floransa, Venedik ve Milano'dan oluşmaktadır. Tabi ki ek olarak çevrede bulunan kasabaları ve diğer tarihi eserleri gezebileceğiniz turlar da mevcut. Hepsini düşünürsek İtalya'yı gezmek için kaç gün gerekir diyenlere en az 6-7 gününüzü alacaktır diyebiliriz.