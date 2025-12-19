Haberler Yaşam Haberleri İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:34 Son Güncelleme: 19.12.2025 22:35

İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa (Supercoppa Italiana) heyecanı Suudi Arabistan’da tüm hızıyla devam ediyor! Dörtlü final formatının ikinci yarı final mücadelesinde, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, sezonun sürpriz ekibi Bologna ile karşı karşıya geliyor. Napoli - Milan eşleşmesinin ardından finale yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan bu dev maçın detayları netleşti. Peki, Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar.

İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Kupanın yarı finali, İtalyan futbolunun iki önemli temsilcisini ağırlıyor. Inter, şampiyonluk koleksiyonuna bir yenisini eklemek için sahaya çıkıyor. Karşısında ise son dönemin en dikkat çeken takımlarından biri olan Bologna var. Orta sahada oyunun beyni olan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in en büyük kozu olarak takımı finale taşımaya çalışacak. İşte, maçın canlı yayınına dair merak edilenler:

BOLOGNA - INTER SÜPER KUPA YARI FİNALİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı final programı kapsamında maçın takvimi şu şekildedir:

Detay Bilgi
Organizasyon İtalya Süper Kupa (Yarı Final)
Maç Bologna - Inter
Tarih (Ne Zaman) 19 Aralık 2025 Cuma (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 22:00 (TSİ)
Stadyum Suudi Arabistan

BOLOGNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFREİZ Mİ?

Türkiye'deki futbolseverler, bu dev maçı şifresiz olarak takip edebilecek:

Yayıncı Kanal: TRT Spor

Yarı finalin ilk eşleşmesi Napoli - Milan maçından Napoli 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Bologna - Inter karşılaşmasının galibi Napoli'nin rakibi olacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz