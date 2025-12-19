İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupanın yarı finali, İtalyan futbolunun iki önemli temsilcisini ağırlıyor. Inter, şampiyonluk koleksiyonuna bir yenisini eklemek için sahaya çıkıyor. Karşısında ise son dönemin en dikkat çeken takımlarından biri olan Bologna var. Orta sahada oyunun beyni olan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in en büyük kozu olarak takımı finale taşımaya çalışacak. İşte, maçın canlı yayınına dair merak edilenler: