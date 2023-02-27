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Giriş Tarihi: 28.2.2023

İtalyan Sahra Hastanesi 1500 kişiye şifa oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İtalyan Sahra Hastanesi 1500 kişiye şifa oldu
Hatay'da İtalyan sağlık görevlileri tarafından 17 Şubat'ta kurulan İtalyan Sahra Hastanesi, 10 günde 9 doğum ve 1500'e yakın yaralıya şifa dağıttı. 80 kişilik ekibin görev yaptığı hastanede çocuk pediatri, ortopedi, genel cerrahi ve kadın doğum ünitesi yer alırken her türlü acil hasta ameliyat edilebiliyor. SABAH'a konuşan İtalyan sağlık ekibi, "Son vaka bitinceye kadar da burada kalmaya devam edeceğiz" dedi. İtalyan Sahra Hastanesi'nde doğum yapan 9 kadından biri olan ve kızının ismini Miray koyan Gamze Belge, "Samandağ'daki evimiz yıkıldı. Sancılarım tutunca buraya geldik. Hepsi bizimle çok iyi ilgilendi" diye konuştu.

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İtalyan Sahra Hastanesi 1500 kişiye şifa oldu
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