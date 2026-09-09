Haberler Yaşam Haberleri İtfaiye zamanla yarıştı: Derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk 7 dakikada kurtarıldı
Giriş Tarihi: 9.09.2026 17:53

İtfaiye zamanla yarıştı: Derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk 7 dakikada kurtarıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Çay Deresi’nde mahsur kalan 11 yaşındaki Kenan Kıvrak, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sadece 7 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, merdiven köprü sistemiyle minik çocuğu sağ salim kıyıya çıkardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
İtfaiye zamanla yarıştı: Derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk 7 dakikada kurtarıldı
  • ABONE OL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Geyve Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan Çay Deresi'nde bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çok kısa bir sürede olay mahalline ulaşan Geyve Grup Amirliği'nden 4 kişilik ekip, 11 yaşındaki Kenan Kıvrak isimli çocuğu Çay Deresi'nin orta yerinde mahsur olarak buldu. Merdiven köprü sistemiyle anında olaya müdahale eden ekipler, minik Kenan'ı güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırmayı başardı. Akabinde Sağlık ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, mahsur kalan çocuğun herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "Saat 15.04'de aldığımız bir ihbar üzerine Geyve Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan Çay Deresi'nde bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Yaklaşık 7 dakika içerisinde olay mahalline ulaşan ekiplerimiz, 11 yaşındaki Kenan Kıvrak isimli çocuğa anında müdahale ederek güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırmış ve kısa sürede sağlık ekiplerinin müdahalesi sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GEYVE #SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İtfaiye zamanla yarıştı: Derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk 7 dakikada kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA