İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi SABAH’A konuştu

Dünya genelinde son günlerde dünyanın farklı noktalarında peş peşe yaşanan uçak kazaları şok etkisi yarattı. Uçak kazalarının genellikle piste iniş/kalkış esnasında yaşandığına dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hayri Acar, "Uçakları havada tutan kuvvet hızla ilişkilidir. Piste yaklaşırken kısa mesafede durabilmek için mümkün oldukça düşük hızla yaklaşılır. Uygun şekilde piste yaklaşılmadığı durumlarda herhangi bir risk olduğu şartta yeterli kuvvet oluşmadığı için uçak yere çarparak kazaya uğrayabilir" dedi. Kuş çarpmalarının da kazalara neden olduğunu belirten ve alınan önlemlere değinen Acar, "Gövdenin burun kısmı ve kanadın ön kısmı kuş çarpmalarına karşın güçlendirilebiliyor. Bunun yanında havalimanı bölgelerinde kuşları kaçırmak için farklı yöntemler uygulanabilir" dedi.

PİSTE UYGUN YAKLAŞMADI

Uçak kazalarına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin SABAH'a konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hayri Acar şunları söyledi: "Son günlerde uçak kazalarının sıklıkla gerçekleşmesi tesadüf olarak söylenebilir ki bir kısım kazaların saldırı olduğu da görüldü. Son olarak Güney Kore'de yaşanan uçak kazasına bakacak olursak; Uçağın piste yüksek hızla yaklaştığını görüyoruz ve daha sonra yere temas ettikten sonra uygun mesafede duramayıp duvara çarptığını görüyoruz. Kanatları incelendiğinde ise iniş için uygun olmadığı ve pilotun uygun şekilde piste yaklaşmadığını anlıyoruz."

YÜZDE 90'I İNİŞ KALKIŞTA YAŞANIYOR

Dr. Hayri Acar şöyle devam etti: "İstatistiki olarak uçak kazalarının yüzde 90'ından fazlası piste inerken ya da pistten kalkış sırasında yani düşük hız bölgesinde meydana gelir. Uçakları havada tutan kuvvet hız ile ilişkilidir. Uçaklar piste yaklaşırken kısa mesafede durabilmek için mümkün oldukça düşük hızla yaklaşır. Bu durumda herhangi bir risk olduğu şartta yeterli kuvvet oluşmadığı durumlarda uçaklar yere çarparak kazaya uğrayabilir."

KUŞ ÇARPMALARI DA BÜYÜK RİSK

Acar, "Uçuş esnasında kuş çarpması nedeniyle de birçok kaza yaşanmakta. Kuş çapması uçaklar için önemli bir risk. Kuşlar doğal olarak kendi uçuşlarını gerçekleştirirken uçağın önüne geçip bu kazalara neden olabilmektedir. Uçağın tasarımı yapılırken sertifika alabilmesi için özellikle hava ile ilk temas eden yerleri gövdenin burun kısmı, kanadın ön kısmı gibi çarpmalara karşın güçlendirilebiliyor. Ama şiddete bağlı olarak hasarın büyüklüğü uçağın düşmesine neden olabilecek büyüklükte olabilir. Bunun yanında motorların giriş kısmındaki dönen elemana boya sürülerek kuşların daha önceden fark etmesi sağlanabilir. Bunun yanında havaalanı bölgesinde bizlerin duyamayacağı şekilde frekans yayılabilir. Gürültü çıkaran dronelar, cihazlar ve yine havalimanı bölgesine kuşları korkutmak amacıyla yırtıcı ve korkutucu hayvan maketleri yerleştirilebilir. Bu yöntemlerle kuşların kaçırılması sağlanabilir" şeklinde konuştu.