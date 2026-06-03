İTÜ’nün spor salonunda usulsüzlük! 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirket çalışanlarının usulsüz yollarla gelir elde ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanırken giderlerinde ise önceki dönemlere göre artış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mali kayıtlar ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE KAYITLA HAKSIZ KAZANÇ ALMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin spor salonuna kayıt işlemleri sırasında ödeme yöntemi olarak kullanılan sistemdeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını tanımladıkları ve müşterilerden alınan ödemeleri bu hesaplara yönlendirdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin spor salonuna kapasitesinin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hesap hareketlerinde yoğun para akışı bulunan şüphelileri belirledi. Çalışmalar kapsamında aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, bir diğer şüphelinin ise daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.