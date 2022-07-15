Ivana Trump neden öldü, ölüm nedeni ne? Donal Trump’ın eski eşi Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı?

ABD'nın eski başkanı Donal Trump'ın eski eşi Ivana Trump yaşı ve hayatı ile vefatının ardından gündemdeki yerini aldı. Ivanka, Eric ve Donald Trump JR'ın annesi olan ünlü ismin ölüm haberini eski eşi Donald Trump paylaştı. "Ivana Trump kimdir, ölüm nedeni ne" soruları gündeme oturdu. Peki, Ivana Trump neden öldü? İşte tüm merak edilenler…
IVANA TRUMP HAYATINI KAYBETTİ!
Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.
Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat süren harika ve güzel bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz gibi onlarla gurur duyuyordu. Onunla gurur duyuyorum. Huzur içinde yat Ivana!" sözlerini paylaştı.
Hemen ardından Ivana Trump hayatı ile gündeme geldi. İşte hakkında tüm merak edilenler...
IVANA TRUMP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1949 doğumlu ve Çek asıllı Ivana Trump model ve olimpiyat kayakçısıydı. Donald Trump ile evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü isim eski ABD başkanı ile 1977 yılında evlendi. Çift 1992 yılında ayrılık kararı aldı.
Ivana Trump, Donald Trump ile olan evliliği öncesinde bir sonrasında ise iki evlilik daha yapmıştır.
IVANA TRUMP NEDEN ÖLDÜ?
Ünlü ismin ölüm nedeni henüz belli değil.