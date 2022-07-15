Ivana Trump neden öldü, ölüm nedeni ne? Donal Trump’ın eski eşi Ivana Trump kimdir, kaç yaşındaydı?

IVANA TRUMP HAYATINI KAYBETTİ!

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.

Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat süren harika ve güzel bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz gibi onlarla gurur duyuyordu. Onunla gurur duyuyorum. Huzur içinde yat Ivana!" sözlerini paylaştı.

Hemen ardından Ivana Trump hayatı ile gündeme geldi. İşte hakkında tüm merak edilenler...