İyi insan yetiştirme sevdamız devam edecek

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın dört bir yanındaki Maarif okullarından mezun olduktan sonra Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşan TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 2026 yılında Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan 123 Maarif öğrencisinden 10'unun bölümlerini birincilikle tamamladığını ifade etti. Vakfın 10 yıl önce "Dünyaya iyi insan yetiştirmek" anlayışıyla yola çıktığını aktaran Bilgili, vakfın 108 ülkeyle temas halinde olduğunu, 57 ülkede faaliyet gösterdiğini, 523 okul, 2 üniversite, 17 eğitim merkezi, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 55 yurt binasıyla eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bilgili, vakfın 10 yılda 71 bin 557 öğrenci ve 12 bin 971 personeliyle küresel ölçekte eğitim verdiğini vurguladı. Bilgili, "Maarif ailesi kartopu gibi büyüyerek, dünyada iyi insanlar yetiştirme sevdasını, davasını devam ettirecek. Arkanızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti, onun eğitim geleneği, müfredatı, devlet anlayışı, eğitim felsefesi ve uzman arkadaşlarımız var. Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.